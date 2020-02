Pacjent z Arkońskiej bez koronawirusa. Są wyniki badań

Pacjent, który trafił do szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie nie ma koronawirusa. W sobotę lekarze otrzymali wyniki jego badań.

30-latek został przewieziony do placówki z lotniska w Goleniowie. We wtorek przyleciał samolotem z Warszawy; była to tylko przesiadka z drodze z Azji. Po przylocie poinformował pracowników portu lotniczego, że źle się czuje. Miał kaszel i katar.Ze względów bezpieczeństwa został odizolowany; pogotowie przewiozło go do szpitala, lekarze obserwowali stan jego zdrowia.Dziś czuje się dobrze i w przyszłym tygodniu zostanie wypisany.