Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że od niedzielnego ranka na południu i zachodzie Polski będzie wiał silny wiatr.

O 7.30 zaczną obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.



Synoptycy prognozują, że wiatr osiągnie w tych regionach średnią prędkość od 35 do 45 kilometrów na godzinę, a w porywach do 95 kilometrów na godzinę.



Dla pozostałych rejonów kraju wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem pierwszego stopnia.



Ostrzeżenia będą obowiązywać do poniedziałku do rana.