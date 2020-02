O unijnych funduszach w Kawiarence Politycznej

Polska, a fundusze unijne - scenariusz nakreślili goście w Kawiarenki Politycznej Radia Szczecin.

Według posla PSL Jarosława Rzepy Unia Europejska nie obetnie nam finansownaia wzwiązku z reformą sądownictwa. Unia skorzysta z innych mechanizmów - tłumaczył Rzepa.- Mechanizmy takie, że Polska będzie musiała z własnych pieniędzy te fundusze płacić, a potem po spełnieniu pewnuch warunków będzie ewentualnie liczyć na refundację.Zbigniew Boucki z Prawa i Sprawiedliwości ma pretensje do europosłów opozycji, że wpisują się w polityke karania finansowego za sprawy polityki krajowej.-Jeżeli państwo uważacie, że w ten sposób zrobicie krzywdę Prawu i Sprawiedliwości, albo polskiemu rządowi, no to ja mówię, że nie zrobicie krzywdy polskiemu rządowi a Polsce i polskiemu społeczeństwu.Przypomnijmy tylko, że kolejna prespektywa budżetowa obejmuje lata 2021 - 2027.