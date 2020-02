Lekarz, który zaatakował ratownika medycznego na dyżurze może trafić na trzy lata za kratki. Jest akt oskarżenia w tej sprawie - informuje TVP3 Szczecin.

Do zdarzenia doszło w czerwcu na szpitalnym oddziale ratunkowym koszalińskiego szpitala.Ratownik przywiózł pacjentkę w ciężkim stanie, przekazał ją lekarzom. Wtedy doszło do incydentu.Lekarz miał popchnąć i dusić mężczyznę. Paweł K. jest oskarżony o naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego i spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni.Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności.