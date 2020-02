Rusza nabór wniosków do Bonu Opiekuńczego dla chorych dla Alzheimera. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

W Szczecinie można składać wnioski o bon "Alzheimer 75". W tym roku maksymalne wsparcie to 3 tys. złotych. Pieniądze zostaną wypłacone w trzech transzach do końca listopada.

Aby otrzymać pełną kwotę dokumenty należy złożyć do końca marca.Bon "Alzheimer 75" to świadczenie, które ma pomóc rodzinom w opiece nad seniorami powyżej 75. roku życia ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.W ubiegłym roku z bonu skorzystało ponad 700 opiekunów. Wnioski o wypłatę bonu przyjmowane są w trzech punktach Szczecińskiego Centrum Świadczeń: przy ulicach Kadłubka, Kaszubskiej i Rydla na Prawobrzeżu.Dokumenty do wypełnienia można pobrać na internetowej stronie szczecińskiego Centrum.