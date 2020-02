Niedziela w schronisku? To zależy od zainteresowania

Jeżeli zauważymy, że zamknięcie schroniska w niedzielę wpłynie na spadek liczby adopcji zwierząt to rozważymy wycofanie się z tej decyzji - tak zastępca prezydenta Szczecina, Anna Szotkowska odpowiada na interpelację radnego PiS.

Dariusz Matecki zaapelował o wycofanie się z pomysłu, który oburzył setki internautów.Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie od lutego zamknięte jest w niedziele niehandlowe.Jak tłumaczyła w audycji "Czas Reakcji" dyrektorka przytuliska, Ewa Mrugowska nie obawia się, że przez to mniej psów znajdzie nowy domy. A wolny dzień potrzebny jest do tego, by uporządkować pracę schroniska.- Będzie nam łatwiej planować liczbę opiekunów na sobotę i większą liczbę na pracę w tygodniu. Przypominam, że za każdą pracującą sobotę i niedzielę muszę oddać praconikowi dzień wolny w tygodniu - argumentowała.Szotkowska dodaje, że decyzja o zamknięcia schroniska w niedziele została podjęta po przeanalizowaniu organizacji pracy z uwzględnieniem doskonałych wyników adopcyjnych placówki.