Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wejściówki do zoo, na ściankę wspinaczkową, wrotkarnię, a także do Kids Areny czy bilety do kina - pięć takich zestawów trafiło już do naszych słuchaczy, którzy wzięli udział w akcji "Aktywne Ferie z Radiem Szczecin".

Przed godz. 12 odbyło się wręczenie nagród. Uczestnicy musieli napisać do nas, dlaczego to właśnie im mieliśmy "uratować ferie" i zapewnić rozrywkę.