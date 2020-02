Wichura nie odpuszcza. Ostrzeżenie pierwszego stopnia w całym województwie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Silny wiatr związany jest z huraganem Sabina. Będzie wiało do połowy tygodnia.

Wiatr powalił drzewo na drodze krajowej nr 20. Do zdarzenia doszło w miejscowości Przybrda. Nikomu nic się nie stało, zablokowany jest jeden pas ruchu.



Z niewielkimi przerwami silny wiatr będzie się utrzymywał do środy, mówi dyżurny synoptyk szczecińskiego Biura Prognoz Małgorzata Piotrowska:



- Mamy wystawione ostrzeżenie pierwszego stopnia na cały obszar naszego województwa, nad morzem porywy do 90 km/h, natomiast w głębi lądu mogą się zdarzać porywy do 80 km/h. Sytuacja zmieni się w czwartek, wiatr osłabnie, zmieni kierunek, także w czwartek, piątek odetchniemy trochę od tego silnego wiatru, a do środy sytuacja bez zmian.



Od wczorajszego popołudnia w Zachodniomoporskiem przy usuwaniu połamanych drzew i konarów strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Tylko od ósmej rano w pięćdziesięciu miejscach.