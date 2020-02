RSnW: stulecie zaślubin Polski z morzem

To niewielki fragment wybrzeża ale jakże symboliczny - tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" mówili w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę dostępu do morza.

Dostaliśmy wraz z wolnością kawałek wybrzeża; malutki, ledwie niecałych 150 km - z tego połowa przypadała na Półwysep Helski.- To było tak ważne, że postanowiono uczcić to zaślubinami. Wyznaczono do tego generała Hallera, który z Błękitną Brygadą stacjonował w Toruniu. Józef Piłsudski mianował go człowiekiem, który miał dokonać odbioru tych ziem od Niemców. On miał pełnić główną rolę w tych zaślubinach - przypomniała Krystyna Pohl, dziennikarka i pisarka, autorka książek o tematyce morskiej.Wszyscy cenili, że mamy odcinek wybrzeża, niewielki, ale mamy go! - dodał prof. Wiesław Wysocki, historyk z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.- Zbudowaliśmy trzy wielkie transatlantyki: poza "Batorym" były jeszcze "Sobieski" i "Piłsudski". Mieliśmy nieporównywalnie wielką flotę wojenną. Na wybrzeże dmuchaliśmy i chuchaliśmy, politykę morską uprawialiśmy wspaniale - podkreślił prof. Wysocki.10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją województwa pomorskiego przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem wrzucając do morza jeden z dwóch platynowych pierścieni podarowanych przez gdańszczan.