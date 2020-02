Chcesz zostać żołnierzem? Przyjdź do Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza w Szczecinie. Będzie można się tam spotkać z pracownikami Wojskowej Komendy Uzupełnień.

To okazja, by dowiedzieć się jak rozpocząć karierę w wojsku, co oferuje taka praca i jakie są perspektywy rozwoju. Spotkanie odbywa się w ramach kampanii Ministerstwa Obrony Narodowej "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.