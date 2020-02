Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie pracują dyspozytorzy numeru alarmowego 112. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na połączenie z tym numerem w regionie czeka się średnio 10 sekund - obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W ubiegłym roku operatorzy zachodniopomorskiego Centrum Powiadamiana Ratunkowego odebrali ponad milion zgłoszeń.

Większość z nich, bo blisko 70 procent to nieuzasadnione wezwania lub głupie żarty. Są tacy, którzy wybierając numer 112 zamawiają pizzę lub wzywają taksówkę.



- Zdarza się wiele tego typu sytuacji; dzieci bawiące się telefonami - mamy jedno takie dziecko, które potrafi wygenerować nawet 300 zgłoszeń podczas jednej zmiany. Telefon jest bez karty, niezarejestrowany..., ciężko nam podjąć działania jeśli chodzi o ustalenie tożsamości tej osoby - mówi Daniel Dyc, operator numerów alarmowych z pięcioletnim stażem.



Dziennie operator odbiera średnio ok. 250 zgłoszeń.



- Są to kolizje, problemy medyczne... - wymienia.



Ale najważniejsze to pomaganie, bo ta praca to misja - ocenia operator.



- Człowiek czuje satysfakcję, bo może pomóc drugiemu człowiekowi. Przyjemnie się przychodzi do takiej pracy - zaznacza.



W Centrum Powiadamiana Ratunkowego telefon dzwoni co trzy minuty.