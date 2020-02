Scena polityczna w Niemczech. Korzyści dla Polski

Przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych komentuje wewnętrzną sytuację Niemiec: dla Polski najlepsza jest silna pozycja CDU jako partii najmniej prorosyjskiej - ocenił w "Rozmowie pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Rau.

Gdy zdecydowanie słabnie pozycja rządzącej koalicji to - zdaniem posła z Komisji Spraw Zagranicznych - właśnie współrządzący obecnie z socjaldemokratami chadecy z CDU są dla nas najlepszymi partnerami.- Jest to partia stosunkowo najmniej sympatyzująca z Rosją i najbardziej na politycznym rynku - protransatlantycka. Tu mamy punkty wspólne. Jeśli do jakiejś koalicji w przyszłości weszłaby Alternatywa dla Niemiec, to na obydwu tych kierunkach sytuacja jest dużo gorsza - analizował prof. Rau.W ocenie posła obecne zawirowanie wewnętrzne osłabiają pozycję Niemiec w Unii. Tymczasem kanclerz Angela Merkel zapowiedziała swoje odejście w przyszłym roku. Typowana na jej następczynię szefowa CDU jednak zrezygnowała się z ubiegania o to stanowisko.