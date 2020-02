Fałszywy policjant patrzy już w drzwi celi od wewnątrz

Oszusta, który próbował okraść starsze małżeństwo zatrzymali szczecińscy policjanci. Przestępcę udało się złapać dzięki czujności niedoszłych ofiar.

Mężczyzna zadzwonił do nich podając się za funkcjonariusza CBŚP i polecił wypłacić pieniądze, które mieli mu później przekazać. Para zorientowała się, że rozmawia z naciągaczem i powiadomiła policję.



Funkcjonariusze polecili małżeństwu, aby postępowało zgodnie z instrukcjami złodzieja, którego zatrzymano przy próbie przejęcia gotówki.



To 41-letni mieszkaniec Dolnego Śląska, który usłyszał już zarzut. Grozi mu osiem lat więzienia. Na proces poczeka w areszcie, do którego trafił na trzy miesiące.