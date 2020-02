Będzie wiało - ostrzegają meteorolodzy

Powalone drzewo na ul. Wielkopolskiej w Szczecinie. Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Meteorolodzy zapowiadają silny wiatr na południu i zachodzie Polski. Najsilniej będzie wiało na Podkarpaciu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia dla województwa podkarpackiego oraz wschodnich powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Prędkość wiatru może dochodzić miejscami do 100 kilometrów na godzinę.



W pozostałej części Małopolski i Świętokrzyskiego, a także w województwach śląskim, opolskim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, a także dla zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, północnych krańców Pomorza oraz południowo-zachodniej części Mazowsza i Lubelszczyzny obowiązują ostrzeżenia I stopnia. Prędkość wiatru może dochodzić do 85 kilometrów na godzinę.



Ostrzeżenia obowiązują do godziny 21.00, a w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem do 18.00. Meteorolodzy zapowiadają silny wiatr na południu i zachodzie Polski. Najsilniej będzie wiało na Podkarpaciu.