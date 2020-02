Surwiwalowe Walentynki w Puszczy Bukowej - ostatni dzwonek

Dla wszystkich survivalowców i bushcraftowców oraz dla tych, którzy zawsze chcieli posłuchać nocnych odgłosów lasu wpatrując się w rozgwieżdżone niebo, Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu wraz z Lasami Państwowymi mają niespodziankę: Survivalowe Walentynki. To ostatni dzwonek, by wziąć w nich udział.

Komunikat Nadleśnictwa Gryfino:

Ilość miejsc jest ograniczona więc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmujemy do dnia 12 lutego b.r. pod numerem telefonu (91) 416 20 71 – sekretariat Nadleśnictwa Gryfino (czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7 do godziny 15.







Spotkanie odbędzie się, gdy udział w nim potwierdzi nie mniej niż 10 osób. Udział osób poniżej 16 roku życia możliwy jest wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego.

Będą to wyjątkowe walentynki, bo w lesie, (dokładnie w Puszczy Bukowej) a po drugie: będą dłuższe niż zwykle - potrwają od 15 do 16 lutego. Odbędą się w Radziszewku, przy b. leśniczówce Podjuchy-Klucz.Spotkanie ma być połączone z noclegiem w leśnych zakamarkach, co ma zagwarantować niezwykle przeżycia i być niezapomnianą przygodą. Zapowiedziano też szkolenie z zasad surwiwalu, czyli: jak przetrwać w lesie.Aby wziąć udział w surwiwalowych walentynkach potrzebny jest ekwipunek - zalecane wyposażenie znajdziemy na stronie internetowej