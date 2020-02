Ogromne zainteresowanie Dniem Przewodnika

Gratka dla miłośników Szczecina, niezwykłych historii, zakamarków oraz spacerów: Dzień Przewodnika Turystycznego odbędzie się po raz ósmy w Szczecinie pod hasłem: Poznaj tajemnice miasta wielu kultur! Aby 22 lutego wziąć udział w jednej z 24 wycieczek trzeba się spieszyć.

Choć zapisy ruszyły przedwczoraj to większość miejsc jest już zajęta. Trudno się dziwić, bo zwiedzić miasto z przewodnikiem można bezpłatnie i na różne sposoby: pieszo, tramwajem, autobusem, a nawet statkiem.Będzie można np. wybrać się na spacer do miejsc w Szczecinie, które wystąpiły w filmach, przejechać się zabytkowym tramwajem, by zwiedzić browar czy wybrać się w trasę szlakiem szczecińskich caryc, ale też np. poznać legendy zaklęte w gotyckiej cegle szczecińskich kościołów. Zaplanowano też rejs do "betonowca".Wycieczek jest więcej - szczegóły i zapisy w Centrum Informacji Turystycznej Impreza już za 10 dni - w sobotę 22 lutego. Start z pl. Lotników o godz. 11.