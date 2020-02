Na osiedlu Bukowym przebijają opony

Fot. Mieszkańcy osiedla

Nawet ponad 100 osób może być poszkodowanych przez kogoś, kto przebija opony w samochodach parkujących na osiedlu Bukowym w Szczecinie.

Mieszkańcy będą zbierać podpisy pod wnioskiem o założenie monitoringu na osiedlu.



- Notorycznie są przebijane opony u nas na osiedlu, rysowane samochody - generalnie dzieje się bardzo źle - mówią mieszkańcy. - Mnóstwo przebić, na swoją stronę na Facebooku dostaję mnóstwo wiadomości od ludzi, którzy mają przebite opony. Potrafi być nawet pięć, sześć dziennie - mówi Konrad Strzelec z portalu bukowe.info. - Wsiadam rano do auta i miałam przebite opony. Jedna była kompletnym "flakiem", a drugą mam poszarpaną - jak by ktoś próbował ją pociąć - mówi zbulwersowana mieszkanka Bukowego.



Zgłoszenia w tej sprawie przyjęła szczecińska policja.



- Od początku mamy cztery oficjalne zgłoszenia. Każdy, kto czuje się pokrzywdzony lub poszkodowany powinien zgłosić się do komisariatu - informuje starszy sierżant Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



Mieszkańcy planują zorganizować, wspólnie z policją, patrole obywatelskie. Za niszczenie mienia, można trafić za kratki nawet na pięć lat.