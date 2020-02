Wspomnienia o mordzie w Ponarach: "Psiska im mięso wyrywały" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Straciłam w Ponarach prawie połowę mojej klasy z liceum - tak rozpoczęła promocję książki "Wilno. Krew i Łzy. Ponary" Danuta Szyksznian Ossowska.

To drugie, zmienione wydanie tej książki. Przypomnijmy, w Ponarach zamordowano w czasie wojny około 100 tysięcy ludzi.



- To wszystko ginęło w Ponarach w okrutny sposób, nago, psiska im mięso wyrywały. No a jeśli chodzi o Żydów, to nie mam siły nawet pisać, jakie katorgi przechodzili. Tam opisałam rzeczy, ale niech już inni piszą, bo ja potem nie śpię - mówiła Szyksznian-Ossowska



"Wilno. Krew i Łzy. Ponary" to wspomnienia Danuty Szyksznian-Ossowskiej, pseudonim "Sarenka" - mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie Krzysztof Kowalczyk.



- Dzisiaj jest takim symbolem, ikoną środowiska żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie, a także osobą, która propaguje wartości związane z Państwem Podziemnym, ale także mówi o tych zbrodniach, które były dokonywane wówczas także przez okupanta niemieckiego, przez ówczesne formacje policjantów litewskich na Wileńszczyźnie, w tym w Ponarach.



Dochód ze sprzedaży książki będzie przeznaczony na pomoc dla kombatantów. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Polskiej Spółki Gazowniczej, Archiwum Państwowego w Szczecinie i Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.