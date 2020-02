Wycinka drzew zostanie wznowiona. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wycinka drzew w centrum Kołobrzegu będzie kontynuowana.

Po tym, jak miasto ogłosiło, że do usunięcia nadaje się 45 drzew rosnących w sąsiedztwie ulic i chodników, do urzędu zaczęły napływać głosy sprzeciwu.



Kołobrzeżanie oczekiwali zaprzestania wycinki, zwłaszcza na alei Jana Pawła II. Dlatego urzędnicy rzeczywiście wstrzymali prace i zlecili dodatkowe badania.



Wydana ekspertyza potwierdziła wcześniejsze decyzje miejskich urzędników - drzew nie da się uratować. Badania wskazują, że z uwagi na słabą kondycję pni stanowią one zagrożenie.



Wkrótce wycinka ma zostać wznowiona.