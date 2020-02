Mieszkańcy mają kolejne miejsce do ćwiczeń. Ósma siłownia pod chmurką stanęła przy ulicy Kościuszki obok boiska "Orlik".

Na terenie siłowni znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych i drabinki do street workoutu. Obiekt będzie otwarty w godzinach od 8 do 21, siedem dni w tygodniu.



Zakup urządzeń, ich transport, montaż i przygotowanie terenu pod budowę siłowni kosztowały miasto 55 tysięcy złotych.