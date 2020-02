"Prezydent był, prezydent widział, można było go dotknąć"

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami regionu. Fot. R. Stachnik

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jednym z celów jego prezydentury, który udało mu się zrealizować, było odwiedzenie wszystkich powiatów w Polsce.

Andrzej Duda podkreślił, że kształtował swoją prezydenturę tak, aby mieszkańcy całej Polski czuli, że prezydent jest blisko nich:



- Chciałem, by moi rodacy, także w tych miejscowościach, w mniejszych miastach, mieli możliwość spotkania się z prezydentem i uściśnięcia prezydentowi dłoni, niekoniecznie jadąc do Warszawy, tylko żeby to się odbyło u nich na miejscu i żeby też mieli tę świadomość, że prezydent był, prezydent widział, zobaczył nasze miasto, zobaczył naszą miejscowość, rozmawialiśmy z nim, że jest prezydent Rzeczpospolitej, jest prawdziwy, nie jest tylko w telewizji. Można było przyjść i można było go zobaczyć z bliska, można go było dotknąć.



Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, 24 maja będzie dogrywka.