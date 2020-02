Koniec ze zniżką dla najmłodszych turystów

Kołobrzeg nie może pobierać niższej opłaty uzdrowiskowej od dzieci - tak uznała Regionalna Izba Obrachunkowa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kołobrzeg nie może pobierać niższej opłaty uzdrowiskowej od dzieci - tak uznała Regionalna Izba Obrachunkowa, która zakwestionowała obowiązującą w mieście od lat pięćdziesięcioprocentową ulgę dla osób do siódmego roku życia.

Pismo w tej sprawie wpłynęło do kołobrzeskiego magistratu. Zdaniem RIO, kołobrzescy radni przekroczyli swoje kompetencje w zakresie ustalania ulgi. Obecnie w Kołobrzegu dorośli płacą 4,40 zł za każdy dzień spędzony w uzdrowisku, natomiast dzieci 2,20 zł.



Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu do spraw gospodarczych informuje, że miasto nie będzie odwoływało się od decyzji RIO, lecz rozpoczyna prace nad uchwałą wprowadzającą nową stawkę.



- Przygotowujemy na najbliższą sesję projekt uchwały proponujący nową stawkę opłaty uzdrowiskowej, dokonaliśmy analiz finansowych, aby nie było to z uszczerbkiem dla naszego budżetu, ale też, żeby nie było takiego przekazu, że będziemy kosztem dzieci bogacić się i mieć wpływy do naszego budżetu.



Podobne prace trwają również wśród radnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada własną uchwałę w tej sprawie, a radni „Kołobrzeskich Razem” uważają, że obecna pełna stawka powinna zostać obniżona o około 20 groszy. Ma to pozwolić na utrzymanie wpływów z opłaty uzdrowiskowej na dotychczasowym poziomie. Turyści przebywający w Kołobrzegu zostawiają z tego tytułu w miejskiej kasie prawie 18 milionów złotych rocznie.



Ulga dla dzieci ma zostać zniesiona w czasie sesji zaplanowanej na 26 lutego.