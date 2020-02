Rower Metropolitalny sposobem na finansowanie ścieżek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Infrastruktura rowerowa w naszym mieście jest niedoinwestowana ale nie można o nią dbać kosztem Roweru Miejskiego - powiedział w "Samorządowej przeplatance Radia Szczecin" Łukasz Kadłubowski, radny Koalicji Obywatelskiej.

Kadłubowski jest współautorem projektu budowy Roweru Miejskiego w Szczecinie - w ramach budżetu obywatelskiego. Radny skomentował postulaty Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin; organizacja chce likwidacji Roweru Miejskiego w zamian proponując rozbudowanie ścieżek rowerowych.



Pracujemy nad projektem Roweru Metropolitalnego - zaznaczył Kadłubowski.



- Projekt miałby zrzeszać gminy z obszaru metropolitalnego; oczywiście - Szczecin byłby liderem. Nie chodzi o to, by jeździć ze Szczecina do Stargardu, ale żeby w ramach środków europejskich otrzymać dofinansowanie; w obecnej perspektywie na poziomie 80 procent - powiedział.



Kadłubowski szacuje, że inwestycja pochłonie kilkanaście mln zł.