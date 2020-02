"Dzieje ułanów jazłowieckich" w Centrum Edukacyjnym IPN [ZDJĘCIA]

Promocja książki "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Promocja książki "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Promocja książki "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Promocja książki "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Promocja książki "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Promocja książki "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Promocja książki "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Promocja książki "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Promocja książki "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dr Daniel Koreś z IPN we Wrocławiu przybliżał dzieje pułku kawalerii, który w II Rzeczypospolitej miał najdłuższą, nieprzerwaną historię. Ponadto - jako jedyny pułk kawalerii polskiej - został odznaczony za dwie kampanie konne.



- Ułani Jazłowieccy to jeden z 40 pułków kawalerii samodzielnej II Rzeczypospolitej. Znani są m.in. z przemarszu z Kubania na Przedkaukaziu do Odessy, a stamtąd konno dotarli do Polski. Znani też z szarży pod Jazłowcem... - wyjaśniał dr Koreś.



Publikacja to hołd dla ułanów ówczesnego mjr Konstantego Plisowskiego, którzy na dalekim Kubaniu, w trudnych warunkach podjęli starania o wolną ojczyznę. Następnie z bronią w ręku najpierw wywalczyli sobie miano Ułanów Jazłowieckich, a później skutecznie obronili niedawno odzyskaną niepodległość.