RSnW: kontrole na budowach w całej Polsce

Po tragicznym wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej w całym kraju rozpoczynają się kontrole kiosków, budek i dobudówek. Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" zastanawiali się jak skutecznie walczyć z samowolą budowlaną.

Wszyscy jesteśmy mądrzy po tragedii - powiedział inż. Radosław Sekunda z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.- Jeśli byłyby przestrzegane przez właściciela terenu i obiektu tymczasowego przepisy prawa budowlanego, jeśli byłaby świadomość tego pana co do konieczności wypełnienia tych przepisów, to ryzyko wystąpienia tej tragedii można było zminimalizować zasadniczo - ocenił inż. Sekunda.Wypadki można by zminimalizować dzięki rzetelnej konstrukcji obiektów tymczasowych - dodał Przemysław Wojnarowski z Instytutu Studiów Regionalnych, zarazem analityk rynku nieruchomości.- Można byłoby wielu rzeczy faktycznie uniknąć - jeśli chodzi o tymczasowe budowle - gdyby powstawały one zgodnie ze sztuką budowlaną - dodał Przemysław Wojnarowski.W Bukowinie Tatrzańskiej zginęły 52-latka i jej 15-letnia córka oraz 21-latka. Kobiety przygniótł dach, który zerwał silny wiatr. Konstrukcja obiektu była prowizoryczna.