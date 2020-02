Foto: Jacek Król / www.tunel-swinoujscie.pl

Rozpoczął się kolejny etap prac przy budowie tunelu pod Świną. Po stronie wyspy Uznam wykonawca zakończył wycinkę drzew i kontynuuje ją po stronie wyspy Wolin.

Tutaj, w związku z prowadzonymi pracami, do końca lutego obowiązywać będzie zmieniona nieco organizacja ruchu. Utrudnienia dla kierowców dotyczyć będą głównie ulicy Wolińskiej i ulicy Fińskiej.



Po stronie wyspy Uznam wykonawca rozpoczął także budowę zakładu prefabrykacji. Będą w nim wytwarzane na bieżąco segmenty żelbetowe wykorzystywane następnie do obudowy tunelu. W tej części Świnoujścia trwa także budowa przyłącza wodociągowego oraz nowej linii elektroenergetycznej. Są one niezbędne dla miejsca przyszłej komory startowej, gdzie rozpocznie się wiercenie tunelu maszyną TBM.