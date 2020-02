Pożegnanie Tomasza Kowalczyka. "Strata dla rodziny, dla miasta, dla kultury"

Rodzina, przyjaciele i koledzy z redakcji pożegnają dziś Tomasza Kowalczyka - prezesa i redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”, który w ubiegłą środę zginął w wypadku samochodowym.

Od blisko 30 lat był związany z „Kurierem Szczecińskim”, a od 10 jego szefem. Współtworzył i organizował wiele wydarzeń kulturalnych, m.in. Bursztynowy Pierścień, Nagrodę Literacką dla Autorki Gryfia czy Szkolnego Pulitzera.Trudno pogodzić się się z tym odejściem - przyznaje Alan Sasinowski, dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”.- Śmierć Tomka Kowalczyka to jest nie tylko, co oczywiste - strata dla jego rodziny, dla świata dziennikarskiego w Szczecinie, dla miasta, ale też dla kultury w Polsce - mówi Sasinowski.Za kilka miesięcy miały się odbyć wybory nowych władz spółki. Chcieliśmy, aby Tomek wciąż kierował gazetą - mówi Andrzej Łapkiewicz, wiceprezes i zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”.- Czekały nas wybory nowych władz spółki i wszyscy liczyliśmy na to, że redaktor Kowalczyk będzie na kolejną kadencję pełnił funkcje prezesa i redaktora naczelnego - przyznaje Łapkiewicz.Msza Święta w intencji Tomasza Kowalczyka zostanie odprawiona o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. św. Krzyża przy ul. Wieniawskiego. Uroczystość pogrzebowa na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie rozpocznie się od 14.30.Dziś Tomasz Kowalczyk obchodziłby swoje 54. urodziny.