Promocja niezwykłej książki z Kamienia

fot. Grzegorz Gibas

Dziesięć lat trwały badania dokumentów, jakie pozostawili po sobie członkowie Kapituły Katedralnej w Kamieniu Pomorskim.

Książka, która jest efektem tych badań, ukazała się pod koniec ubiegłego roku, teraz trwa jej promocja. Publikacja opisuje lata 1498-1549. Jej autorem jest Radosław Pawlik z Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Zachowało się całkiem sporo, bo około 1500 jednostek archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie, w samym zespole Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim, które zostały w XIX wieku przewiezione z Kamienia do Szczecina.



Najciekawsze są ręcznie pisane metryki katedralne, z zapisami różnych ważnych wydarzeń, dotyczących życia Kościoła na Pomorzu Zachodnim.



- Początkowo pismo sprawiało mi wielkie problemy. Jest to paleografia łacińska, bo do lat 30-tych XVI wieku pisano tylko i wyłącznie w języku niemieckim, potem stopniowo przechodzono na język niemiecki. Ciężko nawet powiedzieć, który z tych języków sprawia więcej problemów. Czy łaciński zawiera sporo skrótów, czy niemiecki który był wówczas mało staranny.



Kapituła katedralna to inaczej rada biskupa. Urząd ten istniał do czasu, gdy na Pomorzu zagościła reformacja. W szczecińskim archiwum znajdują się bogate zbiory dokumentów kapituły Katedralnej z Kamienia Pomorskiego.