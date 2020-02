900 tysięcy złotych na ratunek dla 6-letniej Zoi

Potrzebne jest 900 tysięcy złotych. 6-letnia Zoja Marianowska cierpi na zespół Aperta. Pieniądze są potrzebne na skomplikowane operacje czaszki - mówiła w programie "Aktywna Sobota" pani Agnieszka.

- Zoja Marianowska za miesiąc ma zaplanowaną operację, także bardzo mało czasu - jeszcze 900 tysięcy złotych. Żeby wpłacić na Zoję można wejść na "siepomaga.pl" i wpisać albo "Zoja Marianowska" albo po prostu "Dla Zoi" - zachęcała pani Agnieszka.Na stronie internetowej www.siepomaga.pl czytamy:"Ze wszystkich sił staram się być najlepszą mamą, uczyć Zoję, że piękno to wnętrze, żeby siebie akceptowała, była silna. Żeby nikt jej nie skrzywdził. Prawda jest jednak taka, że to Zoja uczy mnie znacznie więcej! Niedawno uświadomiłam sobie, że jak mam córkę uczuć samoakceptacji, skoro nigdy nie widziała mnie na plaży w kostiumie?! Mam nieco za dużo kilogramów, łuszczycę, która czasami źle wygląda. Wstydziłam się. W tym roku jednak po raz pierwszy ramię w ramię poszłyśmy na plażę, obie w kostiumach. Obie pewnie obawiając się nieprzychylnych spojrzeń, ale odważnie wychodząc im naprzeciw. Ze złośliwością ludzi poradzimy sobie we dwie. Jednak sama jej nie uratuję..."Do tej pory udało uzbierać się 40 tysięcy złotych. Do końca zbiórki zostało jeszcze ponad 2 tygodnie.