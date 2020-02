Młodzież z Polski, Francji i Niemiec stworzy mural w Widuchowej

Widuchowa w powiecie gryfińskim będzie miała swój własny mural. Stworzy go młodzież z Polski, Francji i Niemiec.

Mural powstanie w ramach międzynarodowego projektu realizowanego m. in. przez Fundację Manowce Kultury. Tłem działań będzie 50. rocznica wydarzeń Grudnia'70. Swoją cegiełkę może dołożyć każdy, bo organizatorzy za pośrednictwem portalu zrzutka.pl, proszą o pomoc w zebraniu środków.Na co potrzebne są pieniądze - w programie "Aktywna Sobota" mówiła Sabina Drąg z fundacji.- Ta zrzutka jest przeznaczona głównie na stworzenie naszego muralu. Na puszki z farbą, na maski chroniące twarz - zbieramy na te wszystkie, jak to mówią Niemcy- mówi Drąg.Potrzeba 3 tysięcy złotych. Ale jak powiedziała Violina Janiszewska, nauczycielka ze szkoły w Widuchowej, nie one są najważniejsze.- Ten mural powstanie tak, czy inaczej - w tej inicjatywie fajne jest to, że możemy wszyscy ten mural stworzyć, że to będzie wspólne dzieło. Tych osób, które się zaangażują - jesteśmy otwarci, to będzie taki mural społeczny - podkreśla Janiszewska. Zbiórka potrwa do 27 lutego.