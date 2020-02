Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego.

W północnych powiatach woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego synoptycy prognozują wystąpienie południowego i południowo-zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 80 km/h.Podobne prędkości wiatr osiągnie w południowej części województwa dolnośląskiego. W południowych powiatach Podkarpackiego wiatr będzie wiał ze średnią prędkością 40-55 km/h, w porywach osiągnie 90 km/h.Na Pomorzu ostrzeżenia IMGW obowiązują do północy, w południowej części Polski - do 6.00 i do 12.00 w poniedziałek.