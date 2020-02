Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

Pięć osób trafiło do szpitala po tym jak podtruli się tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło przed godziną 7 rano w Stargardzie. Poszkodowani to czteroosobowa rodzina i ich sąsiadka. Byli przytomni.

Strażacy przypominają, że warto zaopatrzyć się w czujnik czadu, którzy w sytuacjach gdy ulatnia się tlenek węgla może uratować życie.