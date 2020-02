Badania w zw. z niedokrwistością dzieci i młodzieży

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]

Szpital przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie szuka pacjentów do nowego badania klinicznego. Chodzi o dzieci i młodzież, które chorują na niedokrwistość, a nie pomaga im podawanie żelaza doustnie.