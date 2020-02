"Droga przez szklarnię" już w październiku. Alternatywa dla stojących w Przecławiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: M. Papke, W. Ochrymiuk Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Budowa małej obwodnicy skrzyżowania z drogą do Rajkowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Tak zwana "droga przez szklarnię" docelowo rozpocznie się przy Drodze Krajowej numer 13 w Warzymicach. Zakończy się wlotem w ulicę Floriana Krygiera.

Mini obwodnica będzie miała ponad 1 kilometr długości i 6 metrów szerokości. Ma być trasą alternatywną dla kierowców jadących w kierunku Szczecina i stojących, przed skrzyżowaniem z drogą do Rajkowa, w wielokilometrowych korkach.



- Wskazana droga, chociażby żeby ominąć korki. Naturalnie, że kierowcy będą korzystali z tego. To będzie odciążenie. Czasami trzeba odstać swoje. Najdłużej godzinę - mówili kierowcy.



Na nowej drodze powstaną chodniki, zjazdy i miejsca postojowe. W ramach inwestycji budowana będzie także sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa - mówi Benedykt Chłap z firmy Ben-Bruk z Grzędzic pod Stargardem.



- Droga aż będzie przejezdna to trochę potrwa. Kanalizację deszczową ciągniemy i to musimy najpierw załatwić. Później zaczynamy drogę. Za miesiąc ruszymy z drogowymi pracami, także wszystko będzie już w październiku oddane.



Koszt całej inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Na realizację małej obwodnicy, Gmina Kołbaskowo otrzymała prawie 4 miliony złotych wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych.