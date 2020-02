"Będziemy informować i przypominać". Przygotowania do referendum w Dobrej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będziemy informować i przypominać, by wziąć udział w referendum - powiedział w "Samorządowej Przeplatance" Radia Szczecin Jacek Zienkiewicz.

To słowa pełnomocnika inicjatora referendum w sprawie odwołania wójt Dobrej Teresy Dery.

Będą plakaty i ulotki - zapowiada Zienkiewicz.



- To będzie głównie działanie informacyjne i zachęcające do podjęcia decyzji w swojej własnej sprawie i w sprawie własnego otoczenia. Jak najbardziej one się ukażą, ale w takim trybie "kampanii wyborczej", czyli kilka tygodni - może od początku marca. Nie widzę sensu, żeby rozkręcać kampanię na ponad miesiąc przed - tłumaczy inicjator głosowania.



Referendum w Dobrej odbędzie się 29 marca.



Inicjatorzy akcji sformułowali 14 zarzutów pod adresem wójt Teresy Dery. Chodzi m.in. o kiepski stan dróg, czy też złe kształtowanie ładu przestrzennego w gminie. Ich zdaniem wójt nie przedkłada planów zagospodarowania przestrzennego i wydaje niekorzystne dla mieszkańców warunki zabudowy.