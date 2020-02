Spór Stocznia-Stocznia znów na wokandzie

16 kwietnia o godz. 8.30 rozpocznie się rozprawa pomiędzy władzami nieistniejącego już klubu siatkarskiego Stocznia Szczecin a państwową spółką Stocznia Szczecińska. Zeznawał będzie były prezes zespołu Jakub Markiewicz.

Do tej pory udało się ustalić, że w umowie sponsoringowej nie było ani słowa o kwocie wsparcia. Ta miała być określona w "odrębnym porozumieniu".Podczas pierwszego spotkania obu stron zeznawał były członek zarządu klubu Christian Lis. Jak mówił, przedstawiciele sponsora opóźniali podpisanie dokumentu. "Korytarzowe obietnice" i nieoficjalne rozmowy miały dawać nadzieje na duże pieniądze.- Zanim doszło do podpisania umowy zostało to jednoznacznie wypowiedziane i sformułowane przez prezesa Strzebońskiego, że interesuje go wyłącznie wariant mistrzowski - przypomniał Christian Lis.Były prezes Stoczni Szczecińskiej Andrzej Strzeboński podkreślał, że jedynym wiążącym zobowiązaniem jest kwota, która figuruje w aneksie do umowy, który powstał 27 lipca 2018 roku.- "Dedykujemy wsparcie finansowe wobec klubu kwotą 100 tys. złotych". To stało się w lipcu - zaznaczył prezes Strzeboński.Jak dowiedzieli się reporterzy Radia Szczecin, od zeznań byłego prezesa klubu Jakuba Markiewicza zależy, czy sąd wezwie na kolejną rozprawę byłych siatkarzy - Bartosza Kurka i Łukasza Żygadło. - Kapitan zespołu był zaangażowany w wiele zakulisowych rozmów - podaje źródło Radia Szczecin.