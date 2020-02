Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody ostrzega: nadal bardzo silnie wieje. Pierwszy stopnień zagrożenia obejmuje powiaty: kamieński, gryficki, kolobrzeski, koszaliński i sławieński.

Synoptycy przewidują, że wiatr może tam osiągać prędkość do 75 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie ma obowiązywać we wtorek w godz. 12-21.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że warunki pogodowe mogą sprzyjać wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, a imprezy plenerowe mogą być zakłócone lub odwołane. IMGW zaleca ostrożność. Zachęca do śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.