Ponad 100 zgłoszeń do Nagród Żeglarskich

Zgłaszanie kandydatów do wyróżnień zakończone - najwięcej, bo ponad 20 wpłynęło w kategorii Żeglarskiej Nagrody Specjalnej.

Kilkanaście kandydatur wpłynęło natomiast do nagrody im. kapitana Ludomira Mączki, której laureatem zostanie osoba z osiągnięciami żeglarskimi. Jej zdobywca oprócz statuetki, otrzyma również 10 tysięcy złotych.



Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni grono nominowanych. Swoje rekomendacje przekaże prezydentowi miasta - to on zdecyduje o przyznaniu wyróżnień.



Zwycięzców poznamy 28 marca podczas Gali Żeglarskiej, która odbędzie się w Starej Rzeźni.