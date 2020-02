Kulinarne warsztaty dla najmłodszych. "Można nauczyć się różnych potraw" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kurczak z warzywami, sajgonki i mus z mango. W Kulinarnym Atelier Leszka Wodnickiego trwają warsztaty dla najmłodszych kucharzy.

We wtorek przygotowywali dania kuchni chińskiej. Jak podkreślał szef kuchni - dania orientu są w Polsce cały czas na topie. Uczestnicy warsztatów z kolei chętnie przygotują potrawy w domu - swoim rodzicom.



- Robimy chińszczyznę, sajgonki oraz mus z mango. Będziemy kroić kurczaka, koleżanki przygotowują inne warzywa do chińszczyzny. Będziemy smażyć w woku. - Warto przyjść, bo można się nauczyć różnych potraw i spróbować ich ze wszystkich zakątków świata - mówią uczestnicy warsztatów.



- Hitem są sajgonki, które są w Polsce od lat. I to jest dosłownie przebój. Jak się pytaliśmy dzisiaj dzieci, prawie wszystkie je jadły. No nie chcę mówić, ale też jak kolejne nasze narodowe danie - mówi Leszek Wodnicki.



Warsztaty dla dzieci w Kulinarnym Atelier Leszka Wodnickiego potrwają do końca ferii zimowych. W środę młodzi kucharze przygotują dania kuchni amerykańskiej.



O warsztatach, a także o kolejnych modnych przepisach, Leszek Wodnicki będzie opowiadał w sobotę na antenie Radia Szczecin w programie "Aktywna Sobota".