"Ważny jest kolor, ciasto i ilość marmolady". Eksperci ocenili szczecińskie pączki [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tłusty czwartek już za niecałe dwa dni, dlatego tradycyjnie Slow Food Convivium Szczecin ocenia pączki szczecińskich piekarzy i cukierników.

Wielkie testowanie odbyło się w Hotelu Park. Pod uwagę były brane 22 pączki.



- Mamy pokrojone, przygotowane do oceny. Zero, dziwna marmolada, a ciasto to typowy zakalec. Śliwkowe. Możesz piątkę od razu wpisać. Nie ma żadnych przesadzonych aromatów - mówi Adam Faleński, restaurator i kucharz.



- Musimy zwrócić uwagę na kolor, oponkę, strukturę ciasta i ilość marmolady. Bo chyba te są najlepsze z tych do tej pory - mówi Danuta Sękalska, nauczycielka technologii cukierniczej ZS nr 6.



- Na pierwszym miejscu najlepiej oceniliście piekarnię-cukiernię Woźniak. Na drugim cukiernia Nowa, mieści się na rynku na Pogodnie. A trzecie miejsce zajęły pączki z kawiarni z Hotelu Radisson. Życzę smacznego - mówi Andrzej Buławski, prezes szczecińskiego Slow Food Convivium Szczecin.



Testujący próbowali pączki w ciemno.