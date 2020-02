Ferie z 12. Brygadą Zmechanizowaną. "To coś pięknego, służyć ojczyźnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Możemy dumnie służyć ojczyźnie - mówili żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej, którzy spotkali się we wtorek z mieszkańcami Szczecina.

Podczas Ferii z Wojskiem, jakie odbyły się w koszarach przy alei Wojska Polskiego, Błękitna Brygada zaprezentowała między innymi karabiny, wyrzutnie rakiet oraz pojazdy opancerzone. Wśród odwiedzających prezentacje dzieci - być może byli przyszli żołnierze Wojska Polskiego.



- Jak już to sobie poprzymierzać, coś się pobawić na strzelnicy, ale na pewno nie w wojsku. Broń mnie interesuje, ale strzelanie do czegoś już niekoniecznie. - Zawsze jak są jakieś wojskowe rzeczy i mama mnie informuje, to ja jadę. Bo są ciekawe pojazdy. Były naboje, pistolety, także było fajnie - mówili uczestnicy.



- Przede wszystkim najważniejsze jest to, że możemy służyć ojczyźnie. To jest cecha, która nas wyróżnia. Jest to coś pięknego, że możemy poświęcić się swoją służbą dla ojczyzny - mówi kapitan Błażej Łukaszewski, oficer prasowy 12. Brygady Zmechanizowanej.



W Feriach z Wojskiem w koszarach "dwunastki" udział wzięło kilkaset osób. Żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina biorą udział w misjach zagranicznych w Iranie i Afganistanie.