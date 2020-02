"Lokalna", czyli nowe życie starej sortowni dworcowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przez dziesięciolecia były tam przeładowywane paczki - teraz budynek na dworcu kolejowym Szczecin Główny będzie miał zupełnie inne przeznaczenie: będzie tam restauracja. Jej otwarcie właściciele przewidują na początek marca.

Ciężkie półki i goły beton zastąpiły stworzone własnoręcznie meble - to najczęściej drewno z odzysku i metalowe stelaże pochodzące ze złomowiska. Chodziło o to, by już od wejścia czuć było surowy, niemal stoczniowy klimat.



- Jest dużo surowej stali, stoczniowego materiału, tego, czego w Szczecinie jest najwięcej. Chcemy pokazać to w nowoczesnej, dobrej formie, żeby przekazywało ducha miasta - mówi Michał Brateus, menadżer restauracji.



Kuchnia również ma być mocno związana z regionem.



- Lokalne produkty, chcemy chwalić się tym, że mamy lokalnych dostawców, przy okazji wspieramy lokalny biznes - zaznacza Brateus.



Na ścianie "Lokalnej" - bo tak nazywa się restauracja - w blisko 200-letnim budynku dworca wiszą zdjęcia najbardziej charakterystycznych miejsc miasta, a także tych, które można znaleźć daleko od utartych szlaków.