Fot. pixabay.com / ri (CC0 domena publiczna)

Do środy do godziny 16 w części szczecińskiego Pogodna nie będzie ogrzewania i ciepłej wody.

W tej sprawie dzwonią do nas słuchacze.



- Czy w Szczecinie jest jakaś awaria wodociągów, bo na Pogodnie są zimne kaloryfery - pyta słuchaczka.



W poniedziałek na ulicy Łukasińskiego doszło do awarii i to z tego powodu nie ma ogrzewania w części Pogodna.



Ciepłej wody nie mają mieszkańcy ulic: Chłopickiego, Czorsztyńskiej, Gerwazego, Grota-Roweckiego, Kleeberga, Kutrzeby, Łukasińskiego, Piramowicza, Popiełuszki, Reduty Ordona, Sadowskiego, Sosabowskiego, Walentynowicz, Wernyhory, Witkiewicza, Żniwnej i Żołnierskiej.