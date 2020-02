Praca pielęgniarki "od kuchni" [WIDEO]

Jak to wygląda? Można sprawdzić na filmie, który przygotował szpital na Pomorzanach w Szczecinie.

Według analizy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2033 roku uprawnienia emerytalne nabędzie 60 proc. pielęgniarek, które dziś pracują w zawodzie.





W ten sposób autorzy nie tylko prezentują trudy zawodu, ale też zachęcają do podjęcia pracy na Pomorzanach. W filmie wystąpiły pielęgniarki, pielęgniarze i położne pracujące w placówce. Zabierają widza m.in. na salę operacyjną, sale chorych i do laboratorium.Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Związane jest to z 200. rocznicą urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Pielęgniarek brakuje w całym kraju.