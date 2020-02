Pogodno: Woda w kranach? Po południu!

Fot. Piotr Rakowski [Radio Szczecin/Archiwum]

Dopiero ok. godz. 16 ciepła woda wróci do mieszkań na szczecińskim Pogodnie. W poniedziałek na ulicy Łukasińskiego doszło do awarii.

Od tamtej pory mieszkańcy nie mają ani ciepłej wody ani ogrzewania.

Jak informuje Szczecińska Energetyka Cieplna naprawa powinna zakończyć się po południu. Z powodu awarii ciepłej wody nie mają mieszkańcy ulic Chłopickiego, Czorsztyńskiej, Gerwazego, Grota-Roweckiego, Kleeberga, Kutrzeby, Łukasińskiego, Piramowicza, Popiełuszki, Reduty Ordona, Sadowskiego, Sosabowskiego, Anny Walentynowicz, Wernyhory, Witkiewicza, Żniwnej i Żołnierskiej.