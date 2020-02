Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi zatrzymali policjanci ze Szczecina. 38-latek miał do odsiadki karę więzienia.

Uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie mężczyzny na widok patrolu. Jak się okazało podczas legitymowania - miał on do odbycia dziewięć miesięcy za kratami. Trafił już do zakładu karnego.