Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwie osoby zginęły w pożarze mieszkania w Pobłociu Wielkim k. Białogardu.

Do zdarzenia doszło w nocy - ogień pojawił się w salonie jednego z mieszkań budynku wielorodzinnego. Jedną z ofiar próbowano reanimować, ale bezskutecznie. W akcji brało udział pięć zastępów straży. Ewakuowano pozostałych mieszkańców budynku. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru - wyjaśnią to biegli i prokuratura.