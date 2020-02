Modernizacja ul. Roweckiego trwa. "Może skończymy przed terminem" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwają intensywne prace przy modernizacji ulicy Grota Roweckiego w Szczecinie. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Witkiewicza do skrzyżowania z Łukasińskiego przebudowywana jest nie tylko sama nawierzchnia, ale także instalacja elektryczna i kanalizacja deszczowa.

Mieszkańcy tej części Szczecina przyznają, że na remont i modernizację ulicy Grota Roweckiego czekali od wielu, wielu lat.



- To była tragedia, tym bardziej, że blisko stoi eurokorpus. Nie ma gdzie stawiać samochodów, teraz prace trwają, będzie to nam bardzo potrzebne. Będzie przystanek autobusowy, będzie bliżej... - mówił jeden z nich.



Większość prac ziemnych na ulicy Grota Roweckiego w Szczecinie jest już wykonana - przyznaje Arkadiusz Sakowski z firmy Ben Bruk z Grzędzic pod Stargardem. Dodaje, że termin zakończenia tej inwestycji, czyli koniec czerwca, nie jest zagrożony.



- Dzięki ładnej pogodzie poszliśmy do przodu, mamy już wykonane ponad 60 procent, może nawet skończymy przed terminem. Będzie nowa nawierzchnia, parkingi, chodniki, dwie zatoki autobusowe... Idzie to dobrze, zgodnie z harmonogramem - cieszył się Arkadiusz Sakowski.



W ramach tej inwestycji na ulicy Grota Roweckiego pojawią się także nowe wiaty przystankowe oraz nowa kładka dla pieszych z dostosowaniem jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.



Całkowity koszt modernizacji tej ulicy to kwota ponad 7 milionów złotych.