Fleks kontra kłódki miłości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Były symbolem miłości wielu szczecinian i turystów, zniknęły w kilka godzin. Chodzi o kłódki z mostku nad Rusałką. Od wielu lat zakochani przypinali je do balustrady mostku japońskiego w Parku Kasprowicza.

Od wtorku trwa ich demontaż, a wszystko z powodu rozpoczynającego się remontu konstrukcji. W środę po południu mają zniknąć już wszystkie.



- Kłódki zniknęły? Dopiero, co byłam tam i były! Ale sama nie przypięłam tam kłódki... - Miłość jest na co dzień, a nie na kłódkach! - Mam nadzieję, że może kiedyś przypnę kłódkę - mówili reporterce Radia Szczecin przechodzący parkiem.



Po zdemontowaniu kłódek rozpocznie się modernizacja obiektu. Wyremontowane zostaną m.in. fundamenty, sklepienie mostu, słupy konstrukcyjne, a także nawierzchnia i balustrada. Remont mostku kosztuje ponad 3 mln złotych. Potrwa do września.



Wstęp na mostek jest zamknięty.