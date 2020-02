Zabudowania opactwa (2015) źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_cysters%C3%B3w_w_Bierzwniku

Umowę na unijne dofinansowanie podpisali w środę członek Zarządu Województwa, Stanisław Wziątek i ksiądz Marek Cześnin.

W klasztorze cysterskim w Bierzwniku, którym na co dzień opiekuje się Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, przewidziano szereg prac konserwatorsko-budowlanych.



Zmieni się pierwotny wygląd elewacji, a wokół zabytku powstaną ścieżki edukacyjne. Prace pozwolą na utworzenie przy klasztorze centrum aktywności społecznej. Tegoroczna inwestycja to kontynuacja podjętych już kilka lat temu prac zmierzających do odzyskania przez zabytek w Bierzwniku dawnego piękna.



Koszt działań, które potrwają do grudnia tego roku wyniesie niemal 4,5 miliona złotych. Urząd Marszałkowski z unijnej puli dołoży ponad 3 mln 300 tys.